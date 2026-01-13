Размер шрифта
Известного писателя арестовали за детскую порнографию

В Австралии писателя Сильви арестовали за хранение и распространение детского порно
Don Arnold/WireImage/Getty Images

Известного австралийского писателя Крейга Сильви арестовали по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщили местные СМИ.

43-летний писатель был арестован 12 января у себя дома после того, как его уличили в онлайн-общении с лицами, совершившими преступления, связанные с эксплуатацией детей. Электронные устройства мужчины изъяли.

В суде прокуроры отметили, что в ходе общения в январе 2026 года Сильви выражал сексуальный интерес к детям и распространял материалы об эксплуатации детей в течение нескольких дней.

Также утверждается, что он отказался предоставить полиции пароли для получения доступа к своему мобильному телефону, ноутбуку и другим устройствам.

Сильви был освобожден под залог и дал обязательство являться в местный полицейский участок три раза в неделю. Ему запретили выполнять любую работу, связанную с детьми, посещать школы, находиться рядом с детьми без присмотра, в том числе и со своими собственными. Ему также запрещен доступ в интернет.

Министр образования австралийского штата Вашингтон Сабина Уинтон приказала школам исключить книги автора из учебной программы.

Наиболее известен роман Крейга Сильви «Джаспер Джонс» — история о подростке Чарли, который расследует тайну жестокого преступления с помощью местного изгоя Джаспера Джонса. Роман затрагивает темы расизма, предрассудков и взросления в австралийской глубинке 1960-х. Он был экранизирован в 2016 году.

Накануне известного рэпера арестовали за домашнее насилие.

Ранее соцсети арестованного за детское порно актера «Улиц разбитых фонарей» заблокировали.

