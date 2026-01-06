Размер шрифта
Бывшая жена Гогунского получила серьезный перелом

Бывшая жена Гогунского Ирина Маирко получила перелом позвонка
mairka_ira/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена актера Виталия Гогунского, модель Ирина Маирко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила серьезный перелом.

Инцидент произошел на катке. Маирко упала, когда попыталась сесть на лавочку. Она уверена, что эти скамьи сделаны без соблюдения техники безопасности. Модель госпитализировали. Врачи диагностировали ей перелом поперечных отрезков первого и второго поясничного позвонка.

«Со мной так и не связались представители комплекса. Хотя обещали предоставить видео и делали вид, что переживают…» — рассказала модель.

Ириной Маирко и Виталий Гогунский развелись в 2019 году. После разрыва актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью Миланой и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH «Где папа?».

Ранее 15-летняя дочь Гогунского начала свой бизнес.

