На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

15-летняя дочь Гогунского начала свой бизнес

Певица Милана Стар запустила собственный бренд декоративной косметики
true
true
true
close
Личный архив Ирины Маирко

Дочь Виталия Гогунского, певица Милана Стар (Милана Маирко – настоящее имя) сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что начала собственный бизнес.

Стар рассказала, что в конце ноября запустит собственный бренд декоративной косметики.

«Я очень переживаю, понравится ли аудитории то, что мы приготовили. Но мы с командой уверены в качестве своего продукта, так что ждем с нетерпением вашей реакции!» – поделилась артистка.

В сентябре Милана Стар купила машину за 13 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz V-class.

Milana Star родилась в браке Гогунского с моделью Ириной Маирко. После развода актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH «Где папа?».

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Macan на новогодний корпоратив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами