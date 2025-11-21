15-летняя дочь Гогунского начала свой бизнес

Дочь Виталия Гогунского, певица Милана Стар (Милана Маирко – настоящее имя) сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что начала собственный бизнес.

Стар рассказала, что в конце ноября запустит собственный бренд декоративной косметики.

«Я очень переживаю, понравится ли аудитории то, что мы приготовили. Но мы с командой уверены в качестве своего продукта, так что ждем с нетерпением вашей реакции!» – поделилась артистка.

В сентябре Милана Стар купила машину за 13 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Mercedes-Benz V-class.

Milana Star родилась в браке Гогунского с моделью Ириной Маирко. После развода актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH «Где папа?».

