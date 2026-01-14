Ольга Бузова объяснила, почему не доверяет психологам

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не доверяет психологам и предпочитает решать свои проблемы самостоятельно. Слова знаменитости передал kp.ru.

Бузова рассказала о своем неудачном опыте работы с психологом. Певица первый раз обратилась к специалисту после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Сходила и поняла, что мне психологи не нужны. Ни один психолог не поможет мне, во всем я разберусь сама. И разобралась», — поделилась знаменитость.

По словам Бузовой, во время сеанса психолог начал «копать» ее детство. Вместо поддержки специалист спросил у телеведущей, какие у нее были отношения с родителями. Тогда певица удивилась, зачем ей еще «рыдать на тему», которую она и так сама хорошо знает.

После этого сеанса Бузова приняла решение больше не тратить время на советы других людей, отказаться от походов к психологу и справляться с проблемами своими силами. Телеведущая назвала себя аналитиком, а также человеком структуры и порядка.

В декабре 2025 года Ольга Бузова заявила, что у молодых артистов есть одна большая проблема. По мнению певицы, молодые исполнители не стремятся развиваться и продолжать продвигать свою музыку после того, как их песня оказалась в трендах. Знаменитость отметила, что про таких певцов быстро забывают.

Ранее Ольга Бузова ответила, готова ли выйти замуж за Филиппа Киркорова.