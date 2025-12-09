Бузова назвала главную проблему молодых артистов

Певица Бузова заявила, что молодые артисты не хотят продвигать свою музыку

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у молодых артистов есть одна большая проблема.

По словам Бузовой, молодые певцы не хотят развиваться и дальше продолжать продвигать свою музыку после того, как в тренды попала их песня. Как отметила звезда, про таких певцов быстро забывают.

«Сейчас очень большая проблема у молодых артистов, которые залетают в тренды: они думают, что можно выпустить одну песню, залететь в тренд и всё. И многие появляются, как звездочки, ярко вспыхивают на звездном небоскребе и потом пропадают», — поделилась исполнительница.

Бузова подчеркнула, что даже популярности одной песни нужно продолжать радовать зрителя и развиваться дальше. К примеру, делать коллаборации и продвигать свою музыку. Артистка привела в пример себя.

«Я сама работаю над четвертым альбомом, и в следующем году будет много новостей», — рассказала певица.

В июле 2024-го Бузова попала в мировой чарт Billboard. Ее трек «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США.

