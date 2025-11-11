Праправнук Достоевского назвал писателя первым блогером

Праправнук Федора Достоевского Алексей заявил в беседе с ТАСС, что российского классика можно назвать первым блогером.

По словам Достоевского, ежемесячный журнал философско-литературной публицистики писателя «Дневник писателя» является своего рода блогом. В публикациях велся прямой диалог с читателем.

«Это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая, по сути, это первый блог в таком литературном понимании», — поделился праправнук классика.

Достоевский добавил, что «Дневник писателя» можно переложить на современность. По его словам, несмотря на смену времени, люди в их страстях остаются прежними.

В 2024 году Федор Достоевский стал самым популярным писателем России. Увеличение популярности его творчества произошло на фоне выхода сериала «Преступление и наказание».

30 октября, в день рождения писателя, у Яндекса в семь раз вырос спрос на произведения Достоевского в категории «Книги». На фоне скидок в течение дня с маркетплейса забрали больше 35% от всех суммарных тиражей автора, зафиксированных в России с начала 2024 года. Наибольшим спросом пользовались произведения «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы» и «Преступление и наказание».

