Диброва заявила, что Елена Товстик угрожала облить ее кислотой

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» рассказала об угрозах от Елены Товстик.

Диброва ответила на вопрос Ксении Собчак, почему не стала лично общаться с Товстик после того, как переехала с ее бывшим мужем Романом в отдельный дом. По словам модели, экс-супруга ее возлюбленного начала угрожать ей.

«Я считаю, что Елена — человек с нестабильной психикой. Я считаю, что она может сделать что угодно. Мне Роман сказал, что она очень сильно мне угрожает. Последнее, что я слышала, — она собирается вылить на меня кислоту. Она угрожает одновременно и себе, и мне», — объяснила Диброва.

По словам звезды, Елена Товстик угрожала навредить себе — «выйти в окно», если где-то увидит бывшего мужа вместе с Дибровой. Она призвала близких Товстик помочь многодетной матери и найти для нее специалиста.

Диброва заявила, что попросила Романа Товстика нанять ей охрану, поскольку опасается действий его бывшей жены. Сейчас Полина Диброва и Роман Товстик арендуют дом.

Ранее Роман Товстик вернул бывшей жене кофемашину после скандала.