Поплавская возмутилась «голой» новогодней постановке и вспомнила Ивлееву

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась «голой» новогодней постановке в театре Кирилла Ганина.

Поплавская посчитала недопустимым проведения эротического шоу «НеДетская Елка 6» в период специальной военной операции. По мнению артистки, такие мероприятия являются последствием «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

«В стране война, а кому-то лишь бы голой (пятой точкой) на публике посверкать. Все почему? Потому что слишком легко отделались «герои» ивлеевской вечеринки: ноль осуждения, максимум рукопожатности. Всем все можно. Нельзя только мобилизованным демобилизоваться и домой вернуться», — заявила актриса.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены.