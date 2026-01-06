Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Поплавская возмутилась «голой» новогодней постановке и вспомнила Ивлееву

Актриса Поплавская обвинила вечеринку Ивлеевой в «голой» новогодней постановке
Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале возмутилась «голой» новогодней постановке в театре Кирилла Ганина.

Поплавская посчитала недопустимым проведения эротического шоу «НеДетская Елка 6» в период специальной военной операции. По мнению артистки, такие мероприятия являются последствием «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

«В стране война, а кому-то лишь бы голой (пятой точкой) на публике посверкать. Все почему? Потому что слишком легко отделались «герои» ивлеевской вечеринки: ноль осуждения, максимум рукопожатности. Всем все можно. Нельзя только мобилизованным демобилизоваться и домой вернуться», — заявила актриса.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567847_rnd_8",
    "video_id": "record::ac7dc0af-9971-43c4-a450-99e821f788bb"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+