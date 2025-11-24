На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Валерия Гай Германика назвала причину развода: «Плохие православные»

Режиссер Гай Германика заявила, что не справилась с созданием православной семьи
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

41-летняя режиссер Валерия Гай Германика в интервью Светлане Бондарчук назвала причину развода с мужем Денисом Молчановым. Беседа с Гай Германикой опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Валерии, она не справилась с созданием православной семьи.

«Мы развелись, в том числе потому что мы очень плохие православные. Мы договорились строить православную семью, как я ее представляю себе, это самая идеальная форма правления, когда тебе муж и друг, и брат, и любовник», — объяснила режиссер.

Валерия Гай Германика напомнила мужчинам, которые хотят строить такой брак, что они должны обращаться с телом жены как со своим — холить и лелеять.

Недавно Валерия Гай Германика стала бабушкой. Внучку ей родила старшая дочь, 17-летняя Октавия. Сейчас внучке Гай Германики около шести месяцев.

Ранее актриса Ксенофонтова показала своего взрослого особенного сына.

