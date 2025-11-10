Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О своем новом семейном статусе 41-летняя Гай Германика сообщила сама, опубликовав в социальной сети фото с внучкой, которое было снято на празднике по случаю шестого дня рождения ее сына Августа. Правда, лицо малышки на фото было закрыто.

На вечеринке присутствовали родители ребенка, старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия, и ее возлюбленный, о котором ничего не известно.

Судя по фотографии, внучке Гай Германики около шести месяцев.

