Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой

Валерия Гай Германика опубликовала свое фото с внучкой
@germanicaislove_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О своем новом семейном статусе 41-летняя Гай Германика сообщила сама, опубликовав в социальной сети фото с внучкой, которое было снято на празднике по случаю шестого дня рождения ее сына Августа. Правда, лицо малышки на фото было закрыто.

На вечеринке присутствовали родители ребенка, старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия, и ее возлюбленный, о котором ничего не известно.

Судя по фотографии, внучке Гай Германики около шести месяцев.

30 июля сообщалось, что внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис впервые появилась на публике с годовалой дочерью Афиной.

3 июля сообщалось, что внучка российского певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт стала матерью. Она родила первенца в мае 2025 года, но лишь спустя два месяца решила поделиться этой новостью с подписчиками.

Ранее мать Тимати сделала тату в честь новорожденной внучки.

