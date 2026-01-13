Фанаты «Очень странных дел» уличили авторов сериала в обмане

Сценаристов сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов обвинили в использовании чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT для создания заключительного сезона. Об этом пишет Forbes.

Поклонники сериала заподозрили сценаристов в использовании нейросети после того, как увидели документальный фильм о создании финала проекта. На один из кадров попал экран ноутбука Дафферов с тремя открытыми вкладками ChatGPT.

До этого 27-летняя актриса Майя Хоук, сыгравшая Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», призналась, что из-за нее фанат проекта потерял целое состояние. По ее словам, во время встречи с фанатом незадолго до финала шоу она намекнула, кто из героев не доживет до конца. Хоук заявила, что поклонник неправильно интерпретировал ее слова и заключил пари, поставив большие деньги. В итоге он все проиграл, рассказала актриса. В связи с этим Хоук обратилась к поклонникам и призвала их не делать свое финансовое благополучие зависимым от телевизионным шоу.

Ранее фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за секретного эпизода.