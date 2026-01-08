Бывшая жена Бена Аффлека пожаловалась на последствия развода

Актриса Гарнер заявила, что развод с Аффлеком лишил ее партнера и друга

Американская актриса Дженнифер Гарнер пожаловалась на последствия расставания с актером Беном Аффлеком в 2015 году. Ее цитирует Marie Claire.

53-летняя мать троих детей назвала этот период одним из самых тяжелых в своей жизни. Актриса подчеркнула, что самыми болезненными были внутренние переживания, а не слухи вокруг развода в прессе.

«Развод лишил меня настоящего партнерства и дружбы», — поделилась она.

После расставания, продолжила Гарнер, она намеренно изменила свои отношения с друзьями и близкими, стараясь создать поддерживающее пространство для себя.

«Вот в чем секрет вашей жизнестойкости — во взаимоотношениях и людях, которые помогают вам пройти через трудности», — сказала Гарнер.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были женаты с 2005 по 2018 год. Они расстались в 2015-м, но официально расторгли брак несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а еще его измена с няней Кристиной Узунян. У Гарнер и Аффлека трое общих детей — Вайолет Энн и несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Экс-супруги продолжают совместное воспитание детей.

