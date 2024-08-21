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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся

TMZ: певица Лопес подала в суд документы для развода с актером Аффлеком

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onthejlo.com

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подала в суд документы для развода с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает портал TMZ.

В поданных документах Лопес указала, что их расставание произошло 26 апреля 2024 года. Также отмечается, что у пары не было брачного контракта.

Дженнифер и Бен обручились в конце 2002 года, но в 2004-м разорвали помолвку. В июле 2021 года они подтвердили свое воссоединение, а 16 июля 2022 года официально зарегистрировали свои отношения.

При этом несколько дней назад Бена Аффлека засняли с улыбкой на лице на ужине с бывшей женой. СМИ сделали кадры счастливого актера на встрече с экс-супругой, актрисой Дженнифер Гарнер, и детьми. 17 августа Бен Аффлек отправился на ужин с Гарнер и их дочерями Вайолет и Фин в ресторан South Bay в городе Нью-Хейвен. Дженнифер Лопес не присутствовала на встрече.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес.

Ранее дочь Бена Аффлека вышла на публику в платье Дженнифер Лопес.

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