Арестованная Саша Митрошина раскрыла, какое желание загадала в Новый год

Блогерша Саша Митрошина в Новый год загадала выйти на свободу
Юрий Кочетков/РИА Новости

Находящаяся под домашним арестом блогерша Саша Митрошина раскрыла, какое желание загадала в Новый год. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам Митрошиной, она встретила праздники в теплой семейной атмосфере, а в новогоднюю ночь загадала выйти на свободу.

Сейчас в рамках уголовного дела в отношении нее планируется допросить трех свидетелей.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Саша Митрошина подала иск против юристов, обещавших ей паспорт Вануату.

