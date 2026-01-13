Андрей Малахов назвал самую дорогую вещь в своем доме

Телеведущий Малахов заявил, что самой дорогой вещью в его доме является люстра

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл, что самым дорогим предметом интерьера в его доме является люстра из Дома кино. Слова шоумена передал «Пятый канал».

Малахов отметил, что сейчас в тренде коллекционирование предметов интерьера. При этом особенно ценны те предметы, которые созданы в единственном экземпляре.

«Что может стоять у вас дома, при этом иметь невероятную ценность. Которая будет, скажем так, нести культурный код и со временем дорожать», — объяснил телеведущий.

В коллекции самого Малахова самой дорогой вещью является люстра «Арктика», стоимость которой шоумен не раскрыл. Он рассказал, что приобрел предмет во время сноса Дома кино. По словам телеведущего, эта люстра висела при входе в здание.

В декабре 2025 года Андрей Малахов стал ведущим сериала «Цифровая броня». Эпизоды проекта расскажут о реальных цифровых преступлениях. Перед шоу стоит задача обучить людей распознавать и предотвращать кибермошенничество.

