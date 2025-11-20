На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соцсети арестованного за детское порно актера «Улиц разбитых фонарей» заблокировали

Заморожены соцсети актера Колганова, подозреваемого в изготовлении детского порно
true
true
true
close
Shutterstock

Страницу актера Владимира Колганова, подозреваемого в съемке детской порнографии, заблокировали в одной из популярных соцсетей. Об этом сообщает aif.ru.

На страницах арестованного Колганова в популярных было опубликовано несколько фотографий и видео с участием обнаженных детей.

«Мы обнаружили на странице Владимира подозрительную активность и временно заморозили ее», — говорится в автоматическом сообщении на одной из страниц актера «Улиц разбитых фонарей».

Следствие установило, что в 2007 году Колганов опубликовал фотографию, являющейся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, с участием несовершеннолетних, которым было от года до двух лет. Кроме того, в 2015 году вместе со своим другом Евгением Кирилловым артист, по версии следствия, опубликовал еще один подобный материал на своей личной странице в соцсети.

Актера задержали 18 ноября. Он отправлен в СИЗО до 17 января, как и Кириллова.

Ранее российского пенсионера осудили за рассылку детского порно в Telegram.

