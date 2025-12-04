На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал с Кудрявцевой почти полмиллиона рублей из-за залива квартиры соседей

Суд Москвы взыскал с телеведущей Кудрявцевой 463 446 рублей
true
true
true
close
Пресс-служба НТВ

Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой почти полмиллиона рублей по факту залива квартиры соседей. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил иск страховой компании к Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации. С нее взыскали 463 446 рублей. С нее также потребовали оплатить расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы.

В мае Кудрявцева рассказала, что судится с товариществом собственников жилья (ТСЖ) и страховой компанией из-за потопа в квартире.

Кудрявцева уверила, что инцидент произошел по вине ТСЖ. У артистки взорвалась батарея во время сильных морозов. В итоге ее московскую квартиру затопило. По словам знаменитости, ей позвонили соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело. На тот момент телеведущая находилась в отпуске.

«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это всё ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — заявляла телеведущая.

Ранее юристка Екатерина Гордон сравнила характер Кудрявцевой с фекалиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами