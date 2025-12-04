Суд взыскал с Кудрявцевой почти полмиллиона рублей из-за залива квартиры соседей

Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Леры Кудрявцевой почти полмиллиона рублей по факту залива квартиры соседей. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил иск страховой компании к Кудрявцевой о возмещении ущерба в порядке суброгации. С нее взыскали 463 446 рублей. С нее также потребовали оплатить расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы.

В мае Кудрявцева рассказала, что судится с товариществом собственников жилья (ТСЖ) и страховой компанией из-за потопа в квартире.

Кудрявцева уверила, что инцидент произошел по вине ТСЖ. У артистки взорвалась батарея во время сильных морозов. В итоге ее московскую квартиру затопило. По словам знаменитости, ей позвонили соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело. На тот момент телеведущая находилась в отпуске.

«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это всё ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — заявляла телеведущая.

