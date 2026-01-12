Никита Кологривый сменил профессию: «Порадую всех как певец»

Российский актер Никита Кологривый сменил профессию. Об этом сообщает ТАСС.

Кологривый признался, что дебютирует в качестве певца, во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, который организовал боец смешанных единоборств Владимир Минеев,

«В скором времени и как певец всех порадую. Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании», — сказал он, заявив, что будет оставаться «основным нюьюсмейкером России» и продолжил удивлять.

Наибольшую популярность 31-летнему Кологривому принесла роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». До этого его вокальные таланты отметил народный артист России Сергей Безруков — он заявил, что актер великолепно исполняет романсы.

В начале января актриса Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину, показавшую переписку с Никитой Кологривым.

Ранее Кологривый и Канделаки разоблачили мошенников.