Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Никита Кологривый сменил профессию: «Порадую всех как певец»

Актер Кологривый дебютирует в качестве певца
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский актер Никита Кологривый сменил профессию. Об этом сообщает ТАСС.

Кологривый признался, что дебютирует в качестве певца, во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, который организовал боец смешанных единоборств Владимир Минеев,

«В скором времени и как певец всех порадую. Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании», — сказал он, заявив, что будет оставаться «основным нюьюсмейкером России» и продолжил удивлять.

Наибольшую популярность 31-летнему Кологривому принесла роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». До этого его вокальные таланты отметил народный артист России Сергей Безруков — он заявил, что актер великолепно исполняет романсы.

В начале января актриса Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину, показавшую переписку с Никитой Кологривым.

Ранее Кологривый и Канделаки разоблачили мошенников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602149_rnd_9",
    "video_id": "record::be903c4d-073f-4eb5-a8a1-4bd28da39350"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+