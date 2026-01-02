Размер шрифта
Самбурскую разозлила блогерша, показавшая переписку с Кологривым

Актриса Самбурская раскритиковала блогершу за видео с перепиской с Кологривым
Актриса Настасья Самбурская раскритиковала блогершу Екатерину в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Звезде не понравился видеоролик, на котором блогерша показала переписку с Никитой Кологривым.

Екатерина опубликовала видео и рассказала, что ее заблокировал Кологривый после того, как написал ей и спросил, состоит ли блогерша в отношениях. Та призналась, что ее сердце занято, после чего актер решил поступить «как джентельмен» и заблокировал блогершу.

«Шанс, что подпишется и напишет Никита Кологривый, а потом заблокирует, очень мал, но никогда не равен нулю», — подписала Екатерина видеоролик.

Самбурская ополчилась на блогершу и написала гневный комментарий в ее адрес.

«Когда сама по себе ты невероятно скучная и ничем, кроме личика, не примечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить, это выставить личную переписку и показать свою значимость — через косвенное соприкосновение с известным человеком. Сочувствую», — заявила актриса.

