На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кологривый и Канделаки разоблачили мошенников

Кологривый и Канделаки нейтрализовали мошенников по фрод-рулетке
true
true
true

Российские общественные деятели продолжают подключаться к противодействию телефонным мошенникам во фрод-рулетке Т-Банка. Недавно аферистов с ее помощью перехватили актер Никита Кологривый и гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки, об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

Кологривый рассказал, что создатели фрод-рулетки пригласили его приложить свои актерские навыки и умения для социального значимого направления — борьбы с телефонными мошенниками.

Актер также отметил шаблонность сценариев аферистов, и пожелал всем в преддверии Нового года быть аккуратнее.

Канделаки сообщила, что участвовала во фрод-рулетке уже второй раз. По ее словам, теперь ее собеседницей стала 55-летняя аферистка, представившаяся «сотрудницей ОМС».

«Оказалось, что убеждавшая меня получить новый медицинский полис с QR-кодом дама на самом деле отбывала 25 лет за распространение запрещенных веществ, сидела и в детской колонии, и в колонии строгого режима. В конце она начала рассказывать мне о своей судьбе, а потом вовсе бросила трубку», — поделилась Канделаки.

Также она пригласила всех тоже присоединяться к фрод-рулетке, подчеркнув, что каждый такой перехват – «чья-то сбереженная нервная система, финансы, а иногда и жизнь».

«Или хотя бы не искалеченная судьба, когда ограждаешь людей от зомбирования, итогом которого может стать поджог отделения банка или полиции», — резюмировала Канделаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами