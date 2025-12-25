Кологривый и Канделаки разоблачили мошенников

Российские общественные деятели продолжают подключаться к противодействию телефонным мошенникам во фрод-рулетке Т-Банка. Недавно аферистов с ее помощью перехватили актер Никита Кологривый и гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки, об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

Кологривый рассказал, что создатели фрод-рулетки пригласили его приложить свои актерские навыки и умения для социального значимого направления — борьбы с телефонными мошенниками.

Актер также отметил шаблонность сценариев аферистов, и пожелал всем в преддверии Нового года быть аккуратнее.

Канделаки сообщила, что участвовала во фрод-рулетке уже второй раз. По ее словам, теперь ее собеседницей стала 55-летняя аферистка, представившаяся «сотрудницей ОМС».

«Оказалось, что убеждавшая меня получить новый медицинский полис с QR-кодом дама на самом деле отбывала 25 лет за распространение запрещенных веществ, сидела и в детской колонии, и в колонии строгого режима. В конце она начала рассказывать мне о своей судьбе, а потом вовсе бросила трубку», — поделилась Канделаки.

Также она пригласила всех тоже присоединяться к фрод-рулетке, подчеркнув, что каждый такой перехват – «чья-то сбереженная нервная система, финансы, а иногда и жизнь».

«Или хотя бы не искалеченная судьба, когда ограждаешь людей от зомбирования, итогом которого может стать поджог отделения банка или полиции», — резюмировала Канделаки.