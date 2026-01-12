Дана Борисова раскрыла секрет быстрого возвращения стройности после Нового года

Ведущая Дана Борисова рассказала, что для сохранения стройной фигуры во время новогодних праздников старается не переедать и не экспериментировать с алкогольными напитками. Каждый год меню новогодних блюд в доме звезды сокращается – это позволяет впоследствии меньше переживать о том, как сбросить лишние килограммы, заявила она Общественной Службе Новостей.

«Мой главный секрет: не наедайся, чтобы потом нечего было сбрасывать. А у нас все делают наоборот — большую часть дня возятся с уборкой, готовкой, ничего не едят, а в полночь начинается поглощение всего самого калорийного», — заявила ведущая.

Она добавила, что ей уже «осточертели» популярные в прошлом новогодние салаты, а также обилие спиртного, которое приводит к отекам. По словам Борисовой, она старается отказываться от такого подхода к праздничному рациону, благодаря чему после завершения каникул ей не приходится стараться похудеть.

До этого ведущая признавалась, что уже длительное время периодически возвращается к уколам «Оземпика» — этот препарат для лечения сахарного диабета звезда использует ради похудения. При этом, по словам Борисовой, она почти перестала ограничивать себя в питании, но «подсела» на это лекарство.

Ранее врач посоветовала уже в феврале менять рацион ради похудения к лету.