Умер режиссер «Сатанинского танго» и пионер «медленного кино»

Режиссер фильмов «Человек из Лондона» и «Проклятие» Бела Тарр умер в 70 лет

Венгерский режиссер и сценарист, пионер «медленного кино» Бела Тарр, известный мрачными апокалиптическими фильмами «Сатанинское танго» и «Проклятие», скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает The Variety.

В Европейской киноакадемии, членом которой Тарр был с 1997 года, заявили, что он скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Там выразили соболезнования в связи с уходом «выдающегося режиссера и личности с сильным политическим голосом». Семья покойного попросила не беспокоить ее просьбами о комментариях.

«Тарр был пионером движения «медленного кино», которое характеризовалось черно-белой картинкой, длинными и непрерывными кадрами, минимальным количеством диалогов, отказом от традиционного сюжета и зачастую мрачными, обыденными изображениями повседневной жизни в Восточной Европе», — говорится в статье.

Там добавляется, что эти принципы воплощены в «Сатанинском танго» 1994 года. Лента длится семь с половиной часов и показывает борьбу небольшой венгерской деревни после падения коммунизма.

Среди работ Тарра также фильмы «Человек из Лондона» по роману Жоржа Сименона, «Туринская лошадь», удостоенная в 2011-м «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и «Гармония Веркмейстера». После выхода «Туринской лошади» Тарр сообщил о завершении карьеры.

