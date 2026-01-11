Жена Хайдарова: Товстик намеренно заработала на скандальном разводе

Супруга звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши на YouTube-канале «Ольга Благовещенская» обвинила Елену Товстик в пиаре на скандальном разводе.

«Со всех интервью Елена получала деньги. Я могу предположить, что и с интервью с Ксенией Анатольевной Собчак. Столько пиара, как вы знаете, получила Елена Товстик. Благодаря этому она сейчас запела на сцене», — поделилась Сильваши.

Бизнесвумен заявила, что уже ловила Товстик на обмане. Она рассказала, что в один из моментов бывшая жена Романа Товстика заявила, что не знает свою же подругу Марию Эстер-Трубицыну.

«Лена вечером один раз ко мне приехала. Мы сидели с ней за столом. И тогда только Мария Эстер начала публиковать у себя в сетях рассказ. Я у нее спросила, кто эта женщина, о чем она говорит. Она сказала: «Я ее не знаю». Она сказала мне это лично в глаза», — вспомнила Сильваши.

Сама же Эстер-Трубицына недавно заявила, что Товстик защищала насильника-массажиста.

У Романа Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой и начал жить с Полиной Дибровой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

Ранее Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде.