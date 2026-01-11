Размер шрифта
На Украине запретили показ фильма с Никитой Джигурдой

Госкино Украины запретило показ фильма «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия»
Киевская киностудия им. А. П. Довженко

Госкино Украины запретило к показу украинский фильм «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия». Об этом сообщает Страна.ua.

Издание отмечает, что запрет может быть связан с участием в картине актера Никиты Джигурды. Сейчас в стране артист внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

«Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» — сокращенный вариант оригинального фильма, который впервые вышел в 2001 году. Пока нет информации о том, запретили ли показ оригинальной картины на территории Украины.

Никита Джигурда сыграл в проекте Карла XII, короля Швеции. Сюжет разворачивается вокруг жизни гетмана Украины Ивана Мазепы. Также в фильме снялись Богдан Ступка, Вячеслав Довженко и Остап Ступка.

Накануне сообщалось, что на Украине начали проверку после информации о том, что одна из школ в Киеве обучает детей на русском языке по советским учебникам. Подобная образовательная программа была замечена в «подпольной школе» при монастыре Голосеевская пустынь в Киеве. Там обучаются более 60 детей с первого по девятый классы. По данным издания, им преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и задают учить русские песни.

Ранее звезда «Брата» предложил сюжет для съемок сиквела без Бодрова.

