Звезда «Брата» предложил сюжет для съемок сиквела без Бодрова

Народный артист России Виктор Сухоруков предложил сюжет для съемок сиквела фильма «Брат», который можно было бы воплотить без участия исполнителя главной роли — Сергея Бодрова. Его цитирует kp.ru.

По словам Сухорукова, эту идею после исчезновения Бодрова в Кармадонском ущелье он представил режиссеру Алексею Балабанову. По его мнению, фильм можно было бы реализовать с использованием современных технологий и материала, сохранившегося после съемок фильмов «Брат» и «Брат 2».

Сухоруков рассказал, что фильм мог бы быть посвящен встрече двух братьев на Финском заливе, которая несколько раз срывается, но в финале все-таки происходит.

«И в конце концов он идет навстречу, и я иду к нему навстречу. Мне кажется, страна рыдала бы. А он, тем более, уже ушел в Кармадон, Сергей. Представьте себе, после этого вдруг он появляется живой!» — рассуждает актер.

Кроме того, в интервью Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета.

