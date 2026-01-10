«Разнузданно порвал все»: Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета. Его цитирует kp.ru.

По словам Сухорукова, четыре года назад ему стало неинтересно, а новый творческий руководитель показался ему чужим.

«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерочка, была бы работка, трудовая книжечка. А я почему-то разнузданно порвал все, взорвался и вышел на просторы через арку служебного хода театра Моссовета и думаю: пропадите вы все пропадом!» — вспоминает он.

Единственное, о чем сожалеет 74-летний актер после ухода — что театру не удалось сохранить спектакль «Царство отца и сына» Юрия Еремина, где он сыграл Федора Иоанновича.

В ноябре 2025 года Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

