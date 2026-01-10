«Разнузданно порвал все»: Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета

Размер шрифта
Народный артист России Виктор Сухоруков назвал причину ухода из театра Моссовета. Его цитирует kp.ru.

По словам Сухорукова, четыре года назад ему стало неинтересно, а новый творческий руководитель показался ему чужим.

«Другие держатся за место, за маленькую зарплату, лишь бы была гримерочка, была бы работка, трудовая книжечка. А я почему-то разнузданно порвал все, взорвался и вышел на просторы через арку служебного хода театра Моссовета и думаю: пропадите вы все пропадом!» — вспоминает он.

Единственное, о чем сожалеет 74-летний актер после ухода — что театру не удалось сохранить спектакль «Царство отца и сына» Юрия Еремина, где он сыграл Федора Иоанновича.

В ноябре 2025 года Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, он получил уведомление от дипломатической службы, в котором указано, что сразу несколько государств Евросоюза сочли его угрозой международным отношениям, общественному порядку и внутренней безопасности.

