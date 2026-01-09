Размер шрифта
Звезда «Дрянных девчонок» 20 лет живет на лекарствах

Актриса Сайфред призналась, что 20 лет принимает лекарства от ОКР
Carlo Allegri/Reuters

Американская актриса, звезда фильма «Дрянные девчонки» Аманда Сайфред призналась, что около 20 лет живет на лекарствах. О своем здоровье она рассказала в интервью Vogue.

40-летняя Сайфред уточнила, что в 19 лет ей поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». В это время девушка снималась в сериале «Большая любовь».

«Моей маме пришлось взять отпуск, чтобы пожить со мной месяц. Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю по сей день каждый вечер», — вспоминает она.

Сайфред уточнила, что для контроля своего психического состояния она намеренно избегает определенных ситуаций — не употребляет слишком большое количество алкоголя, не употребляет наркотики, не выходит из дома поздно вечером.

В 2025 году американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее у Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство, но он против.

