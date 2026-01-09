Звезда «Дрянных девчонок» 20 лет живет на лекарствах

Актриса Сайфред призналась, что 20 лет принимает лекарства от ОКР

Американская актриса, звезда фильма «Дрянные девчонки» Аманда Сайфред призналась, что около 20 лет живет на лекарствах. О своем здоровье она рассказала в интервью Vogue.

40-летняя Сайфред уточнила, что в 19 лет ей поставили диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». В это время девушка снималась в сериале «Большая любовь».

«Моей маме пришлось взять отпуск, чтобы пожить со мной месяц. Мне сделали сканирование мозга, и я начала принимать лекарства, которые принимаю по сей день каждый вечер», — вспоминает она.

Сайфред уточнила, что для контроля своего психического состояния она намеренно избегает определенных ситуаций — не употребляет слишком большое количество алкоголя, не употребляет наркотики, не выходит из дома поздно вечером.

В 2025 году американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее у Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство, но он против.