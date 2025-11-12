Американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Об этом 53-летняя звезда рассказала в новом выпуске своего подкаста the goop.

«Я думаю, что у меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Ред.), меня действительно тянет в самых разных направлениях. Я бы с удовольствием постаралась ощущать это не так часто и чувствовать себя более уверенной в себе в течение всего дня», — говорит она.

53-летняя бизнесвумен добавила, что из-за своей чувствительности может воспринять как пощечину даже электронное письмо по рабочим вопросам.

«Я бы очень хотела перестроить себя, чтобы хорошие или плохие новости не казались такими ужасными», — делится Пэлтроу.

Актриса добавила, что на ее состояние могли повлиять критика, с которой она столкнулась в центре внимания, и гормональные изменения, связанные с менопаузой.

«Я ложусь в постель без сил, и мое сердце начинает бешено колотиться. И тогда у меня появятся навязчивые мысли, которых у меня никогда не было в жизни, никогда. Я по-прежнему сплю нормально, но иногда просыпаюсь утром, и меня переполняет страх», — посетовала Пэлтроу на мучающую ее тревожность.

