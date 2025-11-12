На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем

Актриса Пэлтроу нашла у себя симптомы СДВГ
true
true
true
close
Jack Plunkett/AP

Американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем. Об этом 53-летняя звезда рассказала в новом выпуске своего подкаста the goop.

«Я думаю, что у меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Ред.), меня действительно тянет в самых разных направлениях. Я бы с удовольствием постаралась ощущать это не так часто и чувствовать себя более уверенной в себе в течение всего дня», — говорит она.

53-летняя бизнесвумен добавила, что из-за своей чувствительности может воспринять как пощечину даже электронное письмо по рабочим вопросам.

«Я бы очень хотела перестроить себя, чтобы хорошие или плохие новости не казались такими ужасными», — делится Пэлтроу.

Актриса добавила, что на ее состояние могли повлиять критика, с которой она столкнулась в центре внимания, и гормональные изменения, связанные с менопаузой.

«Я ложусь в постель без сил, и мое сердце начинает бешено колотиться. И тогда у меня появятся навязчивые мысли, которых у меня никогда не было в жизни, никогда. Я по-прежнему сплю нормально, но иногда просыпаюсь утром, и меня переполняет страх», — посетовала Пэлтроу на мучающую ее тревожность.

В начале ноября Люсе Чеботиной посоветовали сходить к психологу из-за болезненной реакции на критику.

Ранее у Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство, но он против.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами