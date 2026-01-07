Вероника Степанова нашла неожиданное решение в деле Долиной

Блогерша Вероника Степанова пошутила, что в деле Долиной поможет спецназ США

Блогерша и психолог Вероника Степанова в Telegram-канале прокомментировала ситуацию с бывшей квартирой Ларисы Долиной в Хамовниках.

Степанова высмеяла то, что Долина до сих пор не освободила квартиру Полины Лурье.

«Полагаю, здесь может помочь только американский спецназ», — пошутила блогерша.

Степанова пошутила об американском спецназе на фоне новостей о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Она обещала выселиться до 5 января. Позже адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что певица перенесла сроки выселения на 9 января.

