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«Присылают дикпики»: звезда «Гарри Поттера» пожалела о решении завести Onlyfans

Актриса Джесси Кейв пожаловалась, что подписчики Onlyfans ее сексуализируют
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Jessiecave/OnlyFans

Звезда кинофраншизы »Гарри Поттер» Джесси Кейв пожалела о решении завести аккаунт на платформе откровенного контента Onlyfans, посвященный волосам. Об этом сообщает US Magazine со ссылкой на закрытый блог 38-летней звезды.

По словам артистки, ей стыдно заниматься подобным, но она не ощущает себя способной зарабатывать деньги как актриса и писательница.

«Мне нечем хвастать после 18 лет работы в сфере искусства. Я снимала жилье в течение 18 лет и спускала на это все свои деньги, а также сама финансировала свои видео на YouTube или выступления», — призналась она.

Кроме того, Кейв пожаловалась, что подписчики платформы сексуализируют ее, хотя она якобы ясно давала понять, что посвятит собственную страничку своим длинным волосам, а не секс-контенту, как это делают большинство создателей платформы.

«Это стало чуть-чуть отвратительно. Мне немного страшно, немного мерзко. Мне присылают слишком много наглых сообщений и непрошеных дикпиков», — добавила актриса.

При этом, призналась звезда, она действительно стала зависимой от денег, которые зарабатывает на платформе, и ей обидно, когда не нашедшие на странице интима подписчики уходят.

В серии фильмов по произведениям Джоан Роулинг Джесси Кейв сыграла Лаванду Браун. Страничку для людей с фетишем на длинные волосы она завела в марте 2025 года.

Ранее на актрису Эмму Стоун напала пчела на красной дорожке в Каннах.

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