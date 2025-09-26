На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саша Барон Коэн после развода встречается с моделью OnlyFans вдвое моложе себя

Актера Сашу Барона Коэна заметили на свидании с моделью OnlyFans
true
true
true
close
Paramount Pictures

Актер и сценарист Саша Барон Коэн после развода встречается с моделью OnlyFans в два раза моложе себя. Об этом сообщает Page Six.

53-летнюю звезду «Бората» и 27-летнюю Ханну Палмер заметили после совместного ужина на этой неделе. Они вышли из ресторана порознь, прежде чем сесть в один и тот же лимузин.

«Саша и Ханна прибыли в 8:30 вечера. Они провели внутри два часа и, казалось, были увлечены разговором», — рассказывает очевидец.

Очевидец добавил, что, несмотря на разницу в возрасте, пара очевидно прекрасно проводила время вместе, актер и модель много болтали.

После Палмер отправилась на вечеринку, организованную Пэрис Хилтон, неизвестно, присоединился ли к ней Коэн.

Как сообщают инсайдеры, Саша Барон Коэн впервые встретил девушку на праздновании 50-летия режиссера и актера Тайки Вайтити, которое проходило на Ибице (Испания).

«Ханна — очень веселая девушка и настолько же умная, насколько красивая. Саше очень повезло пойти с ней на свидание, она настоящая находка», — добавил инсайдер.

Актриса Айла Фишер подала на развод с Сашей Бароном Коэном в 2024 году после того, как актриса Ребел Уилсон выпустила свои мемуары, где обвинила «Бората» в харрасменте и неподобающем поведении.

Ранее Фишер назвала развод с Сашей Бароном Коэном самым трудным испытанием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами