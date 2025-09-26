Саша Барон Коэн после развода встречается с моделью OnlyFans вдвое моложе себя

Актер и сценарист Саша Барон Коэн после развода встречается с моделью OnlyFans в два раза моложе себя. Об этом сообщает Page Six.

53-летнюю звезду «Бората» и 27-летнюю Ханну Палмер заметили после совместного ужина на этой неделе. Они вышли из ресторана порознь, прежде чем сесть в один и тот же лимузин.

«Саша и Ханна прибыли в 8:30 вечера. Они провели внутри два часа и, казалось, были увлечены разговором», — рассказывает очевидец.

Очевидец добавил, что, несмотря на разницу в возрасте, пара очевидно прекрасно проводила время вместе, актер и модель много болтали.

После Палмер отправилась на вечеринку, организованную Пэрис Хилтон, неизвестно, присоединился ли к ней Коэн.

Как сообщают инсайдеры, Саша Барон Коэн впервые встретил девушку на праздновании 50-летия режиссера и актера Тайки Вайтити, которое проходило на Ибице (Испания).

«Ханна — очень веселая девушка и настолько же умная, насколько красивая. Саше очень повезло пойти с ней на свидание, она настоящая находка», — добавил инсайдер.

Актриса Айла Фишер подала на развод с Сашей Бароном Коэном в 2024 году после того, как актриса Ребел Уилсон выпустила свои мемуары, где обвинила «Бората» в харрасменте и неподобающем поведении.

Ранее Фишер назвала развод с Сашей Бароном Коэном самым трудным испытанием.