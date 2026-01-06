Фильм «Чебурашка 2» вошел в тройку лидеров российского кинопроката

Фильм «Чебурашка 2», лидирующий в российском новогоднем прокате, вошел в тройку самых кассовых картин за всю историю отечественного кинорынка. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По состоянию на вечер 6 января общие сборы картины составили 3 415 806 664 рубля. Этот результат позволил фильму обойти лидера прошлого года — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравшего 3,3 млрд рублей. Ежедневно фильм посещают около миллиона зрителей, а его дневные сборы превышают 500 млн рублей.

На данный момент «Чебурашка 2» уступает лишь первому фильму франшизы — оригинальному «Чебурашке», собравшему в России рекордные 6,7 млрд рублей, а также комедии «Холоп 2», которая в 2024 году заработала 3,8 млрд рублей.

5 января кинокритик, режиссер и сценарист Александр Шпагин заявил, что у фильма «Чебурашка-2» есть все шансы побить рекорд проката первой части.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Ранее «Буратино» и «Простоквашино» собрали более 1 млрд рублей в прокате.