В Нижнем Новгороде перенесли концерт Shaman

Концерта певца Shaman в Нижнем Новгороде перенесли на день
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Концерт певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Нижнем Новгороде перенесли на один день. Об этом сообщает newsnn.ru.

Как отмечает издание, Shaman выступит в МТС Live Холле 26 марта вместо 27 марта. Причина переноса не уточняется.

«Жалко, что с пятницы на четверг перенесли. Людям с утра на работу», — заявил поклонник.

В ноябре Дронов заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки. Он предложил иностранцам учить русский язык.

По словам Shaman, он мечтает о том, чтобы во всем мире люди слушали и любили композиции на русском языке.

В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.

После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

Ранее сообщалось, что Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН.

