В Нижнем Новгороде перенесли концерт Shaman

Концерт певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Нижнем Новгороде перенесли на один день. Об этом сообщает newsnn.ru.
Как отмечает издание, Shaman выступит в МТС Live Холле 26 марта вместо 27 марта. Причина переноса не уточняется.
«Жалко, что с пятницы на четверг перенесли. Людям с утра на работу», — заявил поклонник.
В ноябре Дронов заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки. Он предложил иностранцам учить русский язык.
По словам Shaman, он мечтает о том, чтобы во всем мире люди слушали и любили композиции на русском языке.
В октябре Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в ходе своего выступления в КНДР. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи.
После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.
Ранее сообщалось, что Shaman и Мизулина разругались за кулисами КВН.