Певица Екатерина Семенова дала необычное объяснение феномена Кадышевой

Певица Екатерина Семенова в беседе с NEWS.ru заявила, что молодая аудитория Надежды Кадышевой ходит на ее концерты «по приколу».

«Да (такая «кринжатинка»). Никого не хочу обижать, но я все-таки какая-никакая, но профессиональная артистка. И могу довольно объективно оценить, потому что я, прежде всего, зритель», — поделилась артистка.

Семенова вспомнила случай, когда расстроилась из-за неудачно подобранного платья на концерте. Тогда, чтобы поддержать артистку, ее молодой коллега заявил, что у нее всегда есть «легкий флер фрика».

«Я говорю: «Вот ты меня сейчас добил вообще! Уж если я фрик, то я уже не знаю, что про девушек моего возраста говорить. Ну, которые стараются быть на гребне. Хоть на низком, но на гребне», — отметила певица.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее продюсер назвал преимущества Долиной перед Кадышевой.