Во время балета «Щелкунчик» артист сломал ногу на сцене

Танцор Глеб Г. сломал ногу на выступлении в балете «Щелкунчик». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, 19-летний артист пострадал на сцене Кремлевского дворца. Танцор был госпитализирован. Ему диагностировали перелом плюсневых костей левой стопы.

В январе Большой театр представит 15 показов спектакля «Щелкунчик». В декабре прошел аукцион на билеты на новогодний балет. К примеру, 4 декабря максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила 400 тыс. рублей. Их продали на аукционе на дневной и вечерний спектакли 26 декабря.

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев заявил, что попасть в ГАБТ на «Щелкунчика» было трудно и 25–30 лет назад, но цены были ниже, и об ажиотаже почти не говорили в СМИ. Ситуацию с огромным спросом на билеты он назвал для искусства обычной.

Кондрашев подчеркнул, что в Москве достаточно спектаклей «Щелкунчик», идущих не в Большом театре.

Ранее Борис Щербаков отказался от новогодних корпоративов.