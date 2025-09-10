На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин прокомментировал слухи об избиении Лианы Шульгиной

Продюсер Пригожин: слухи об избиении Лианы Шульгиной – результат заказных статей
true
true
true
close
Telegram-канал «LIANA SHULGINA»

В интернете появились слухи, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин избивает свою супругу, блогера Лиану. Однако продюсер Иосиф Пригожин их опроверг. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что такая информация появилась в сети из-за заказных статей.

«Это настолько идиотские слухи, их распространяют, честно говоря, какие-то имбецилы, — ответил Пригожин. — Супругу Арсения — Лиану — никто не избивал, он не наносил ей никаких увечий, как пишут некоторые недожурналисты. Лиана просто получила травму головы после падения со стула, а мы все, в том числе и Арсений, постоянно находимся на связи и следим за ее состоянием».

Продюсер подчеркнул, что Арсений – спокойный и воспитанный молодой человек, который никогда не проявляет агрессию и даже не повышает голос на свою жену. Он также пригрозил распространителям подобных сообщений тем, что они рискуют сесть за решетку за клевету, подчеркнув, что ждет публикации опровержения от СМИ, пообещав, что в противном случае обратится в суд.

До этого невестка Валерии потребовала предоставить ей данные «подруги», на которую ссылаются СМИ, рассказывая о насилии в их семье. Бизнесвумен заверила, что супруг боготворит ее, а травму она получила, упав со стула. Она заверила, что никогда не стала бы терпеть подобное отношение и назвала своего супруга самым прекрасным мужчиной на свете.

Ранее невестка Валерии сообщила, что попала в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами