Пригожин прокомментировал слухи об избиении Лианы Шульгиной

В интернете появились слухи, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин избивает свою супругу, блогера Лиану. Однако продюсер Иосиф Пригожин их опроверг. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что такая информация появилась в сети из-за заказных статей.

«Это настолько идиотские слухи, их распространяют, честно говоря, какие-то имбецилы, — ответил Пригожин. — Супругу Арсения — Лиану — никто не избивал, он не наносил ей никаких увечий, как пишут некоторые недожурналисты. Лиана просто получила травму головы после падения со стула, а мы все, в том числе и Арсений, постоянно находимся на связи и следим за ее состоянием».

Продюсер подчеркнул, что Арсений – спокойный и воспитанный молодой человек, который никогда не проявляет агрессию и даже не повышает голос на свою жену. Он также пригрозил распространителям подобных сообщений тем, что они рискуют сесть за решетку за клевету, подчеркнув, что ждет публикации опровержения от СМИ, пообещав, что в противном случае обратится в суд.

До этого невестка Валерии потребовала предоставить ей данные «подруги», на которую ссылаются СМИ, рассказывая о насилии в их семье. Бизнесвумен заверила, что супруг боготворит ее, а травму она получила, упав со стула. Она заверила, что никогда не стала бы терпеть подобное отношение и назвала своего супруга самым прекрасным мужчиной на свете.

