Марк Варшавер раскрыл, когда вышел на работу после бронхита

Президент «Ленкома» Марк Варшавер вышел через неделю после бронхита
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с mk.ru рассказал, что уже вышел на работу.

Варшавер рассказал, что вернулся в театр через неделю после выписки из больницы.

«Неделю уже как в театре. Дел очень много, так что отдыхать некогда. Всех поздравляю с Новым годом и желаю крепкого здоровья», — поделился президент театра.

4 января Telegram-канал Mash утверждал, что президент «Ленкома» перенес операцию прямо перед Новым годом. Согласно информации издания, главе театра якобы удалили доброкачественное образование. Также отмечалось, что 78-летний Варшавер провел три дня в больнице перед праздниками.

Позже Варшавер заявил, что новости о перенесенной операции не соответствуют действительности. Он рассказал, что у него случился бронхит в новогодние праздники. Президент театра лечился в больнице два дня, а затем его выписали.

«Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было. Подобные ложные сообщения распространяют уже не первый раз», — рассказал Варшавер.

Ранее Борис Щербаков отказался от новогодних корпоративов.

