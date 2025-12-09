«Денис Клявер стоит меньше 2 млн»: продюсер назвал неадекватным гонорар Родригеза за корпоративы

Продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что считает гонорар шоумена Тимура Родригеза в размере 3,5 млн рублей за 50-минутное выступление неадекватным.

По словам Бабичева, певец Денис Клявер, на счету которого больше хитов, получает почти в два раза меньше.

«Сумма 3,5 млн рублей — это все-таки немного завышенный прайс, потому что немногие ассоциируют Родригеза как певца. У кого-нибудь спроси, назовет ли он хоть один хит в исполнении Родригеза? Для многих он больше ведущий различных проектов. Я вам сейчас просто для примера скажу: Денис Клявер, который имеет огромный бэкграунд, его карьера началась еще в девяностых в группе «Чай вдвоем», и можно быть уверенным, что в его сольной программе будут хиты, так вот, он в топовые даты в декабре стоит меньше 2 млн рублей со всей группой, с живым звуком. И тут для сравнения Тимур Родригез, который, в принципе, ну непонятно, что за 3,5 млн рублей еще исполнит. Есть какой-то диссонанс, не все просто вообще знают, что Родригез поет. Спрашивается, стоит ли брать кота в мешке? Если бы, допустим, Родригеза взять ведущим корпоратива с конкурсами, с шутками — это одно дело, а то просто 50 минут песен... Наверное, это все-таки неадекватный прайс», — заявил Бабичев.

По словам продюсера, Родригез должен трезво оценивать свои силы, даже если ему необходимы деньги на личные цели. Он считает, что каждый артист обязан понимать, сколько он стоит на самом деле.

«Его понять можно, учитывая, что он развелся и ему вроде бы нужно оплачивать алименты. Может быть, вот это такой шаг, чтобы иметь тот базовый минимум, к которому ты привык. Надо все-таки поддерживать звездный статус, звездную жизнь, но при этом часть денег отдавать детям, бывшей супруге. Другой вопрос — можно поставить и 5 млн рублей, но ты трезво оценивай свои силы. Возьмет тебя кто-нибудь за эти деньги или нет?» — поделился Бабичев.

Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что Тимур Родригез стал одним из самых невостребованных артистов зимы из-за высокого гонорара. Источник выяснил, что артист поднял ценник из-за необходимости выплачивать алименты. Однако это повлияло на спрос на него среди заказчиков.

