Депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко выгнал строителей прямо с объекта. Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно информации издания, Бабенко решил посетить объект, однако остался недоволен тем, что строители прослушивали музыку на русском языке и общались на русском.

«Депутат облсовета Андрей Бабенко (Батькивщина) накричал и прогнал с объекта строителей… Он назвал их сепарами и обзывал», — пишет издание.

В ноябре 2025 года на Украине символами «российского империализма» назвали русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэта Михаила Лермонтова. В этот список вошли также поэт Александр Пушкин, живописец Василий Суриков и писатель Иван Тургенев. По законодательству Украины все объекты, посвященные этим лицам на территории страны, должны быть убраны из публичного пространства.

Кроме того, в списке украинского института оказались также адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов и император Петр І. 15 ноября в список лиц, пропагандирующих «российский империализм», вошли также лидеры народного ополчения в годы Смутного времени Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

