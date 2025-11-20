На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кевин Спейси стал бездомным после секс-скандала

Alberto Pezzali/AP

Американский актер Кевин Спейси стал бездомным в результате секс-скандала, в который попал несколько лет назад. Об этом 66-летний артист заявил в интервью The Telegraph.

«Я живу в отелях, я живу в Airbnb. Остаюсь там, где есть работа. У меня буквально нет дома», — сказал он.

По словам Спейси, его расходы за последние семь лет стали астрономическими.

«У меня было очень мало доходов, и все приходилось тратить», — продолжил актер.

Кевин Спейси был обвинен многочисленными лицами в сексуальных домогательствах, но не был признан виновным — ни американским, ни британским судом. Однако за время скандала он лишился карьеры в Голливуде. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

В мае Кевин Спейси попросил вернуть его в кино. Получая почетную награду, он напомнил, как Кирк Дуглас настоял на том, чтобы в титрах фильма «Спартак» указали имя состоявшего в черном списке Голливуда за прокоммунистические настроение сценариста Далтона Трамбо.

