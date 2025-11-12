Звезда «Тайн Смолвиля» о вербовке в секс‑культ: «Использовала свой успех»

Актриса Эллисон Мэк призналась, что использовала славу для вербовки в секс-культ

Актриса Эллисон Мэк, прославившаяся ролью в культовом сериале «Тайны Смолвиля» начала 2000-х, призналась, что использовала свою популярность для манипуляции людьми, когда была участницей секты. Об этом сообщает NBC News.

В июне 2021 года Мэк осудили на три года тюрьмы за участие в секс-культе NXIVM. Она вербовала женщин, которые затем становились жертвами сексуального насилия, шантажа и моральных и физических издевательств со стороны лидера секты Кита Раньера.

«Думаю, я использовала свой успех как актрисы. Это был мощный инструмент, с помощью которого я вынуждала людей делать то, что я хотела», — поделилась Мэк.

Потерпевшие на суде сообщили, что в NXIVM существовало тайное общество DOS, где женщин называли «рабынями», лишали еды и подвергали сексуальным домогательствам.

Мэк рассказала, что в те годы была жестокой, злой и агрессивной, что причиняло боль другим. При этом актриса «хотела стать лучше и была готова на все, чтобы помочь другим стать лучше».

В 2023 году Эллисон Мэк освободили. С тех пор она получила степень магистра в области социальной работы и вышла замуж.

Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл заподозрили в третьей беременности.