На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Тайн Смолвиля» о вербовке в секс‑культ: «Использовала свой успех»

Актриса Эллисон Мэк призналась, что использовала славу для вербовки в секс-культ
close
FilmStills.net/Global Look Press

Актриса Эллисон Мэк, прославившаяся ролью в культовом сериале «Тайны Смолвиля» начала 2000-х, призналась, что использовала свою популярность для манипуляции людьми, когда была участницей секты. Об этом сообщает NBC News.

В июне 2021 года Мэк осудили на три года тюрьмы за участие в секс-культе NXIVM. Она вербовала женщин, которые затем становились жертвами сексуального насилия, шантажа и моральных и физических издевательств со стороны лидера секты Кита Раньера.

«Думаю, я использовала свой успех как актрисы. Это был мощный инструмент, с помощью которого я вынуждала людей делать то, что я хотела», — поделилась Мэк.

Потерпевшие на суде сообщили, что в NXIVM существовало тайное общество DOS, где женщин называли «рабынями», лишали еды и подвергали сексуальным домогательствам.

Мэк рассказала, что в те годы была жестокой, злой и агрессивной, что причиняло боль другим. При этом актриса «хотела стать лучше и была готова на все, чтобы помочь другим стать лучше».

В 2023 году Эллисон Мэк освободили. С тех пор она получила степень магистра в области социальной работы и вышла замуж.

Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл заподозрили в третьей беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами