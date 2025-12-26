Солистка «Тутси» про свой самый странный Новый год: «Отметила в электричке»

Певица Ирина Ортман рассказала «Газете.Ru», что ее самый странный Новый год был в электричке. Артистка на тот момент жила в Алтайском крае.

По признанию Ортман, тот праздник вызвал у нее противоречивые чувства. Она отметила, что с одной стороны, Новый год получился веселым, а с другой, плохим.

«Самый странный Новый год, наверное, у меня был и смешной, и ужасный. Я отметила его в электричке из Барнаула в Заринск, когда жила на Алтае, в Алтайском крае. Вот наш поезд остановился, и пришлось в 00:00 отмечать прямо в вагоне электрички», — поделилась Ирина Ортман.

На новогодние праздники в этом году у певицы нет больших планов. Она рассказала, что не собирается улетать за границу, но еще не знает, чем будет заниматься.

«Честно говоря, нет никаких планов. Думаю, что это все будет спонтанно. Есть несколько пожеланий в эти выходные дни, но конкретики пока никакой нет. За границу, скорее всего, в этом году я не полечу. Хочу остаться в России. Возможно, в какие-нибудь ближние дружественные страны отправлюсь. Но пока тоже непонятно», — отметила артистка.

