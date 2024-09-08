Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, постановление о федеральном розыске было вынесено в отношении начальника штаба РДК Александра Галанова, а также участника организации Алексея Огурцова (внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Их заочно арестовали столичным судом, а также предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса России «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывных устройств», «теракт».

До этого сообщалось, что актера из российского сериала «Глухарь» Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену.

В прокуратуре заявляли, что 41-летний актер вступил в «Русский добровольческий корпус» и как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу и участвовал в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

Ранее организатора нападений на Брянскую область приговорили к пожизненному,