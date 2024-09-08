Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку брянских сел

close
НТВ

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, постановление о федеральном розыске было вынесено в отношении начальника штаба РДК Александра Галанова, а также участника организации Алексея Огурцова (внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Их заочно арестовали столичным судом, а также предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса России «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывных устройств», «теракт».

До этого сообщалось, что актера из российского сериала «Глухарь» Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену.

В прокуратуре заявляли, что 41-летний актер вступил в «Русский добровольческий корпус» и как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу и участвовал в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

Ранее организатора нападений на Брянскую область приговорили к пожизненному,

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами