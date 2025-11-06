На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске отменили штраф за мат на концерте «Ленинграда»

Суд в Новосибирске отменил штраф организатору концерта группы «Ленинград»
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Новосибирске Кировский районный суд отменил штраф в размере 40 тыс. рублей компании «Ф икс 9» — организатору концерта группы «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Районный суд постановление мирового судьи отменил, а производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения, рассказали в суде.

Известно, что 29, 30 и 31 мая 2025 года группа выступила в городе с шоу «Шнуров с вами!», перед шоу общественники требовали отменить выступления. Активистам не нравился мат в песнях Шнурова и найденная ими пропаганда алкоголя и курения, а также неуважения матери и отца. Перед выступлением участники группы подписали гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ.

Суд пришел к выводу, что Шнуров в гарантийном письме, адресованном компании «Ф икс 9», обязался не допускать нецензурную брань на концерте, а решение исполнить хиты в оригинальном варианте принял непосредственно на самом концерте, потому что зрители якобы просили исполнить оригиналы песен.

