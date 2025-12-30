Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Яна Чурикова раскрыла важнейший пункт на съемках

Ведущая Чурикова: свет играет решающую роль на съемках
FAMETIME TV/YouTube

Правильное освещение играет колоссальную роль в съемочном процессе, оно может принести успех выступлению или испортить настроение. Об этом «Пятому каналу» рассказала телеведущая и журналистка Яна Чурикова на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Хороший свет решает все. И даже несмотря на то, что мероприятие может быть очень даже крутым, чего-то не там высветили на дорожке. И уже настроение испорчено», — сказала Чурикова.

По ее словам, на прошедшей церемонии награждения организаторы смогли сделать правильное освещение. Она добавила, что это позволит участникам съемки получить «приятное послевкусие».

В октябре Яна Чурикова на премьере шоу «Высоцкий. Высота» рассказала «Газете.Ru», кого из шоуменов и артистов можно заменить аватарами. Она допустила возможность конкуренции между артистами и аватарами.

Телеведущая считает, что аватары легко могли бы заменить ведущих, читающих редакторский текст «по бумажке». Чурикова также пошутила, что людям с такой гастрольной занятостью, как, например, у Леонида Агутина, уже давно необходимы цифровые аватары, потому что они не могут быть везде и сразу.

Ранее Чурикова рассказала о своей новогодней традиции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532471_rnd_3",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+