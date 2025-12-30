Яна Чурикова раскрыла важнейший пункт на съемках

Правильное освещение играет колоссальную роль в съемочном процессе, оно может принести успех выступлению или испортить настроение. Об этом «Пятому каналу» рассказала телеведущая и журналистка Яна Чурикова на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Хороший свет решает все. И даже несмотря на то, что мероприятие может быть очень даже крутым, чего-то не там высветили на дорожке. И уже настроение испорчено», — сказала Чурикова.

По ее словам, на прошедшей церемонии награждения организаторы смогли сделать правильное освещение. Она добавила, что это позволит участникам съемки получить «приятное послевкусие».

В октябре Яна Чурикова на премьере шоу «Высоцкий. Высота» рассказала «Газете.Ru», кого из шоуменов и артистов можно заменить аватарами. Она допустила возможность конкуренции между артистами и аватарами.

Телеведущая считает, что аватары легко могли бы заменить ведущих, читающих редакторский текст «по бумажке». Чурикова также пошутила, что людям с такой гастрольной занятостью, как, например, у Леонида Агутина, уже давно необходимы цифровые аватары, потому что они не могут быть везде и сразу.

