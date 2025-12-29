Чурикова рассказала о своей новогодней традиции

Ведущая Яна Чурикова призналась, что на Новый год в ее семье есть традиция обсуждать все просмотренное по телевизору. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

При этом она уточнила, что ей не всегда удается собрать всю семью дома в праздничные дни.

«Возможность собрать всех, правда, дается очень редко. Поэтому дома, как обычно, включаем телевизор, смотрим, обсуждаем все наряды, кто как поет, как балет танцуют, как елки наряжены, смотрим, что где происходит, по какому каналу что показывают», — поделилась Чурикова.

Певица Ирина Ортман до этого рассказала «Газете.Ru», что ее самый странный Новый год был в электричке. Артистка на тот момент жила в Алтайском крае. По признанию Ортман, тот праздник вызвал у нее противоречивые чувства. Она отметила, что с одной стороны, Новый год получился веселым, а с другой, плохим. Она отметила его в электричке из Барнаула в Заринск.

На новогодние праздники в этом году у певицы нет больших планов. Она рассказала, что не собирается улетать за границу, но еще не знает, чем будет заниматься.

Ранее сообщалось, что Юдашкина улетела с семьей на острова праздновать Новый год.