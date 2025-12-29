Жена звезды «Счастливы вместе» обвинила актера в рукоприкладстве

Жена актера Логинова заявила об изменах и насилии со стороны мужа

27-летняя актриса Мария Гуськова объявила о разрыве с 50-летним актером, звездой сериала «Счастливы вместе» Виктором Логиновым. Откровениями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гуськова заявила, что в браке с Гуськовым чувствует себя в небезопасности, постоянно занимается своим ментальным здоровьем и из-за переживаний стала весить 38 килограммов.

Актриса добавила, что подала на развод, и потребовала от мужа подписать заявление.

«Я молчу про рукоприкладство и все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я. По глупости и от большой любви к человеку я отказывалась от своих личных возможностей — от большинства кастингов, фотосессий, походов на кинофестивали и театральные фестивали», — намекнула на насилие в семье она.

Гуськова отметила, что попытки вести активную жизнь в кинематографической среде заканчивались угрозами расставания со стороны Логинова.

«Я была рядом 24/7 с человеком, который был на финансовом и моральном дне. Я не замечала, как тону по всем фронтам, а он растет, хорошеет, набирается сил и параллельно творит гадкие поступки», — продолжила она.

Кроме того, утверждает актриса, муж не хочет с ней разводиться и даже якобы шантажирует угрозами причинить вред ее близким.

Сам Виктор Логинов пока не комментировал обвинения.

