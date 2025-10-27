На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд заочно арестовал Монеточку

В Москве заочно арестовали певицу Монеточку
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве заочно арестовали певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Решение о выборе меры пресечения было принято с учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры.

Гырдымовой заочно предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Монеточку дважды в течение последнего года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, добавили в прокуратуре, она продолжила распространять в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы лицом, выполняющим функции иноагента.

С декабря 2020 года Монеточка замужем за музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина, а 10 января 2024 года появился на свет сын.

Недавно певица рассказала о жизни в эмиграции.

Ранее сообщалось, что исполнявшей песни иноагентов петербургской певице Наоко предстоит два суда.

