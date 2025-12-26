Названы самые тревожные книги русской литературы

В декабре импринт «Лингва» (входит в АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали победителя проекта «Слово года –– 2025» –– им стала «тревожность». В связи с этим книжный сервис Литрес сравнил лексику отечественных произведений классики и современной прозы.

В выборку вошли топ-1000 (классика –– по количеству бесплатных взятий и проданных экземпляров, современная –– по количеству проданных экземпляров) книг из каждой категории за последние пять лет (с 1 января 2021 года по 14 декабря 2025 года). Исследователи искали слово «тревожность» и его производных в обеих группах текстов. Выяснилось, что хотя бы один раз тематическая лексика встречается в 53% классических произведений и в 84% –– современных. Русская проза конца ХХ –– начала ХХI опережает классику и по частотности упоминаний слова «тревожность» на 80%.

Для каждого из двух периодов был составлен рейтинг самых «тревожных» книг –– тех, в которых «слово года» встречается чаще всего. Топ классических произведений возглавил незавершенный роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» о революционных событиях в России. В нем слово «тревожность» и его производные используются на 3 500% чаще, чем в среднем в русской классике. На второй строчке оказался сборник Владимира Короленко «Слепой музыкант» (100%), на третьем –– роман Ивана Шмелева «Пути небесные» (92%). Замыкает пятерку тревожных лидеров «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Три страны света» Николая Некрасова и Авдотьи Панаевой (по 90%).

Самым «тревожным» произведением в современной русской прозе оказалась серия книг Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC. В ней «тревожность» и ее производные упоминаются на 177% чаще, чем в среднем в современной литературе. Второе место –– у «Сердца хирурга» Федора Углова (117%), третье –– у «Русской канарейки» Дины Рубиной (92%). Также в топ-5 вошли романы Ирины Богдановой «Жизнь как на ладони. Книга 2» и «Многая лета» (по 78%).

Накануне была названа самая популярная книга 2025 года.

Ранее россияне назвали свой любимый блокбастер Стивена Спилберга.