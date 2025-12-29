Адвокат Лурье рассказала, когда на самом деле должна была выселиться Долина

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала в беседе с NEWS.ru, что Лариса Долина должна была выехать из квартиры в Хамовниках 25 декабря.

Свириденко отметила, что у Долиной не было пять дней на выселение. Она должна была выехать сразу после оглашения приговора, так как он уже вступил в силу.

«Пока ждем. Мы просили 30 (декабря) и направили требование, но пока не отреагировали», — отметила адвокат.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры.